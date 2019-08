Motociclismo Dovizioso bate Marquez pela vitória na Áustria e Miguel Oliveira é oitavo Por

Andrea Dovizioso venceu o Grande Prémio da Áustria de MotoGP, a mais disputada de toda a temporada até agora, por que decidida sobre a meta após duelo com Marc Marquez. E também aquela onde Miguel Oliveira foi oitavo, o seu melhor resultado do ano.

Que corrida. Primeiro foi Fabio Quartararo a liderar e a conseguiu uma grande vantagem, depois de Marquez e Dovizioso se atrapalharem mutuamente na primeira curva do Circuito de Red Bull Ring. Depois o duelo entre os dois primeiros do Campeonato do Mundo pela vitória na pista austríaca.

Por várias vezes o Campeão do Mundo e o italiano da Ducati trocaram de posições, sempre com Marc Marquez a levar a melhor sobre o seu rival em quase todos os pontos do traçado. Só na travagem Andrea Dovizioso levava a melhor sobre o Campeão do Mundo.

Foi com essa ideia que Marquez abordou a última volta, e de facto pareceu igual às anteriores, pois o espanhol da Honda conseguiu manter o italiano atrás de si. Só que na travagem para a última curva do circuito ‘Dovi’ conseguiu passar Marc e ‘voar’ para a vitória, repetindo o triunfo conseguido no Red Bull Ring em 2018.

Apesar de não ter conseguido ir além da terceira posição, Fabio Quartararo foi o melhor representante da Yamaha, sendo que o francês foi obrigado a abdicar do comando da corrida após as primeiras voltas devido às escolhas por pneus macios.

Miguel Oliveira conseguiu ‘saltar’ para 12º no começo da corrida, tirando partido também do acidente na primeira curva que eliminou Pol Espargaro e Cal Crutchlow. Depois ‘atacou’ o top dez, conseguiu-o e ainda conseguiu mais duas posições, terminando muito perto de Francesco Bagnaia no oitavo posto, naquele que foi o seu melhor resultado desde que se estreou no MotoGP este ano.