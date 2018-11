Donos simulam assalto ao próprio café em Barcelos

Um casal proprietário de um café em Barcelos simulou um assalto ao estabelecimento, com o objetivo de se “apropriarem do dinheiro e maços de tabaco” de uma máquina de venda automática.

O Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos, deteve um homem e uma mulher, com 37 e 36 anos, em Vila Cova.

Segundo a GNR, os arguidos são suspeitos de simular um assalto no café de que são proprietários.

“No decorrer de uma denúncia por furto em interior de estabelecimento, concretamente numa máquina de tabaco, foram realizadas diligências, tendo os militares apurado que se tratava de uma simulação de furto”, explica aquela força de segurança.

No mesmo comunicado, a GNR realça que “os proprietários do estabelecimento simularam o arrombamento da máquina, com o intuito de se apropriarem do dinheiro e do tabaco, para venda posterior e ganho total do valor da venda”.