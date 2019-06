Dono de loja de vinhos de Maputo libertado após pagamento de resgate

O dono de uma conhecida loja de vinhos de Maputo, raptado em março, foi libertado em troca do pagamento de um resgate, escreve hoje o semanário Canal de Moçambique.

Citando um familiar da vítima, o jornal refere que Carlos Camurdine, com cerca de 60 anos, foi libertado no mês passado mediante o pagamento de um montante não divulgado e sem a intervenção da polícia.

Carlos Camurdine foi raptado ao princípio da noite do dia 03 de abril por três homens armados com AK-47, à saída do seu estabelecimento, no centro de Maputo.

As principais cidades moçambicanas foram palco de uma onda de raptos a partir de 2012, mas este tipo de crimes quase desapareceu nos últimos meses, aparentemente devido a uma série de detenções e condenações de pessoas envolvidas nesses delitos