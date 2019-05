Donald Trump diz existir “grande respeito” mútuo entre EUA e Coreia do Norte

O Presidente norte-americano afirmou hoje, em Tóquio, que entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte existe um “grande respeito” mútuo, apesar do impasse nas negociações e dos recentes lançamentos de mísseis por Pyongyang.

“Muitas coisas boas vão acontecer com a Coreia do Norte (…) já percorremos um longo caminho”, disse Donald Trump.

“Um bom respeito foi construído e sem dúvida existe um grande respeito entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte”, insistiu.

No início da visita oficial ao Japão, no sábado, o Presidente norte-americano tinha voltado a minimizar os recentes lançamentos de mísseis por Pyongyang, reiterando confiança no líder norte-coreano, Kim Jong-un.

“A Coreia do Norte disparou algumas armas pequenas, o que perturbou algumas pessoas da minha equipa, mas não a mim”, escreveu na rede social Twitter o Presidente norte-americano, que efetua uma visita oficial ao Japão até terça-feira.

“Estou confiante que Kim irá manter a promessa que me fez”, acrescentou Trump.

A Coreia do Norte lançou vários mísseis de curto alcance em 04 e em 09 de maio, em testes supervisionados pelo líder norte-coreano. Para alguns países, incluindo o Japão, as manobras violaram as resoluções da ONU.

O Presidente norte-americano iniciou no sábado uma visita oficial ao Japão, com uma agenda focada no reforço das relações bilaterais e no impasse das negociações com a Coreia do Norte.

Trump é o primeiro governante estrangeiro a ser recebido pelo novo imperador do Japão, Naruhito, que subiu ao trono em 01 de maio na sequência da abdicação do pai, o agora imperador emérito Akihito.

O Presidente dos EUA vai regressar ao Japão no final de junho para participar na cimeira do G20.