Domínio .pt atinge recorde histórico de 121.359 novos registos em 2019

O domínio da internet .pt atingiu um recorde histórico de 121.359 novos registos em 2019, mais 10.799 do que em 2018, totalizando 1.210.661, divulgou hoje o .PT – Associação DNS.PT, responsável pela gestão do domínio português .pt.

Num comunicado hoje enviado, o responsável destacou a evolução de registos .pt nos meses de janeiro de 2019, com 13.906 novos domínios, fevereiro, com 11.887, março, com 11.137, maio, com 10.320, novembro, com 10.228, e outubro, com 18.429.

“O crescimento do .pt nos últimos anos reflete uma cada vez maior projeção nacional no mundo digital”, referiu, na mesma nota, a presidente do Conselho Diretivo do .PT, Luísa Gueifão.

Citando dados do CENTR, a associação dos domínios de internet de topo dos países europeus, o responsável português adiantou que o .pt está a crescer mais do que a média europeia, com o número de registos a aumentar de forma exponencial nos últimos anos.

Para Luísa Gueifão, é “essencial dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos”, desenvolvendo e apoiando iniciativas na área da inclusão digital e dinamização das competências digitais dos portugueses.

“Em 2020 continuaremos a apostar em ações de inclusão digital e de desenvolvimento das competências digitais dos portugueses, na segurança física e digital também através da implementação do PTSOC (Centro de Operações de Segurança) e na comunicação do .pt que, acreditamos, ser hoje símbolo de confiança, credibilidade e inovação”, acrescentou.