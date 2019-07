Dominic Thiem eliminado na primeira ronda de Wimbledon

O tenista austríaco Dominic Thiem, quarto do ranking ATP, foi hoje eliminado na primeira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do ‘Grand Slam’ de 2019, ao perder com o norte-americano Sam Querrey.

Cerca de um mês depois de ter perdido a final de Roland Garros, Thiem foi prematuramente afastado no torneio de relva londrino, ao perder com Querrey, 65.º do mundo, por 6-7 (4-7), 7-6 (7-1), 6-3 e 6-0, em duas horas e 28 minutos.

Semifinalista em Wimbledon em 2017, naquela que foi a sua melhor prestação num ‘major’, Querrey vai defrontar o vencedor do encontro entre o chileno Cristian Garin e o russo Andrey Rublev.