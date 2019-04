Domingues bate sexto cabeça de série e passa à segunda ronda do Estoril Open

O tenista português João Domingues assegurou hoje a qualificação para a segunda ronda do Estoril Open, que vai decorrer até domingo no Clube de Ténis do Estoril, ao bater na estreia o australiano Alex de Minaur.

O jogador de Oliveira de Azeméis, 214.º colocado no ‘ranking’ ATP, precisou de três ‘sets’ para eliminar o sexto cabeça de série e campeão do ATP 250 de Sydney, pelos parciais de 6-2, 2-6 e 6-2, em uma hora e 55 minutos.

Graças ao triunfo frente ao jovem australiano de Minaur, de 20 anos, João Domingues vai agora medir forças com o vencedor do encontro entre os australianos Bernard Tomic e John Millman, agendado para terça-feira no ‘court’ 3, logo após o desafio entre o norte-americano Taylor Fritz e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, com início previsto para as 12:00.