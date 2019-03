Dominado incêndio que envolveu meios aéreos em Viana do Castelo

O incêndio que deflagrou hoje, cerca das 12:35, em São Mamede, Areosa, em Viana do Castelo, foi dado como dominado pelas 18:26, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Cerca das 16:00 aquele incêndio chegou a ser combatido por três meios aéreos, apoiados por 51 operacionais e 15 viaturas.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, “não há feridos nem danos materiais a registar” nos três incêndios hoje registados no concelho.

Além de Areosa, a freguesia de Afife foi afetada por um incêndio. As chamas deflagraram às 10:45 e foram extintas “durante a tarde”.

Já na freguesia de Freixieiro de Soutelo, as chamas que tiveram início cerca das 14:15 “continuam ativas, mas [o combate está] a evoluir favoravelmente”.

Anteriormente, uma fonte daquele comando distrital disse à Lusa “ocorreram cinco focos de incêndio, num espaço de tempo muito curto, que não resultaram de queimas”.

Os três incêndios deflagraram em zona de mato.