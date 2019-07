Dominado incêndio em Penalva do Castelo, Viseu

O incêndio que deflagrou na tarde de segunda-feira em Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, foi dado como dominado, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

“Apesar de dominado, vai ser ainda necessário efetuar um longo trabalho de consolidação e de rescaldo em todo o perímetro do incêndio”, explicou fonte do CDOS de Viseu, contactada pelas 04:00.

A mesma fonte indicou que as equipas “vão estar [no terreno] durante toda a noite e seguramente durante o dia de amanhã”, precisando que ainda estão no local 186 operacionais, apoiados por 52 viaturas.

O incêndio em Penalva do Castelo teve início às 17:26 de segunda-feira, em Antas e Miuzela.

Já em Penedono, onde o fogo continua ativo, o CDOS de Viseu adiantou que houve nas últimas horas “um reforço com o grupo de combate e a entrada de uma máquina de rasto”.

Cerca das 04:15, combatiam o fogo em Penedono 266 operacionais apoiados por 78 veículos.

O CDOS de Viseu já tinha anunciado a existência de dois feridos, entre bombeiros, mas indicou não haver casas em perigo.

Este último incêndio é um reacendimento de um fogo que deflagrou na tarde de domingo, às 17:49, em Beselga, uma das freguesias mais a sul e a fazer fronteira com o concelho de Sernancelhe, e que durante a madrugada chegou a estar dominado.