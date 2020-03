Dolores Aveiro sofre AVC

As primeiras informações, que ainda carecem de confirmação oficial seja da família ou de entidades hospitalares, dão conta de que Dolores Aveiro foi assistida no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Ainda de acordo com o que revela o ‘Record’, Dolores Aveiro foi submetida a uma “trombectomia mecânica”, que visa desobstruir a artéria e permitir a passagem de sangue para as células cerebrais.

A ‘TVI’ dá conta, por sua vez, que o prognóstico de Dolores Aveiro é, nesta altura, reservado.