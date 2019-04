Dois trabalhadores feridos após explosão numa pedreira em Marco de Canaveses

Dois trabalhadores ficaram hoje feridos na sequência de uma explosão numa pedreira em Alpendurada, Marco de Canaveses, desconhecendo-se a gravidade das lesões, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a corporação de Marco de Canaveses (distrito de Porto), encontram-se no local do acidente vários meios de socorro, incluindo dois helicópteros e as viaturas de emergência médica do Vale do Sousa e do Hospital de São João.

Às 10:35, as vítimas encontravam-se a ser assistidas no local.

Na localidade de Alpendurada e freguesias vizinhas localiza-se o maior polo do país de extração e transformação de granito, com dezenas de pedreiras, dando emprego a milhares de trabalhadores.