Dois portugueses detidos no Brasil com duas toneladas de haxixe

Dois portugueses foram detidos na noite de quinta-feira, no Brasil, depois de terem sido apanhados com quase duas toneladas de haxixe, de Marrocos, refere hoje a polícia militar do estado brasileiro do Ceará.

A apreensão ocorreu na cidade de Fortim tendo os portugueses sido posteriormente conduzidos para a sede da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), em Fortaleza.

Segundo a polícia militar, os dois portugueses, que não possuem antecedentes criminais, foram capturados em separado e não ofereceram resistência às autoridades.

De acordo com as informações recolhidas pela política, a droga apreendida seria distribuída pelas regiões do nordeste, norte e sul do Brasil.

“Nós imaginamos que [a droga] tenha vindo do norte da África, próximo da Península Ibérica, pelo oceano. Em território brasileiro, foi transportada para uma embarcação de menor porte, e ela atracou em algum cais marítimo em Fortim”, disse aos jornalistas o delegado da DCTD, Ismael Araújo.

As autoridades da região não têm registo de uma apreensão de droga desta dimensão.

“Desse tipo de droga não há notícia que tenha ocorrido no passado uma apreensão desse montante no Brasil. Na Europa, em dezembro do ano passado, ocorreu uma apreensão de mais de duas toneladas também de haxixe”, explicou o delegado.

No entanto, os “dados terão de ser aprofundados pela investigação”, acrescentou.

Além dos estupefacientes, a Polícia Militar também apreendeu “duas carrinhas, mais de mil euros, telemóveis e outros aparelhos eletrónicos”.

Os dois detidos estão detidos na sede da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas, em Fortaleza, e estão acusados de de tráfico de drogas e associação para o tráfico.