Motores Dois pódios é o ‘saldo’ positivo de Luís Alegria em Vila Real Por

Luís Alegria teve um bom regresso ao Campeonato de Portugal de Clássicos 1300 ao subir ao pódio duas vezes na 50ª edição do Circuito Internacional de Vila Real.

Não tendo alinhado nas provas que se disputaram no início da época, o piloto do Porto mostrou estar ainda ‘em forma’ aos comandos do Datsun 1200 com os resultados conseguidos.

Foto: Dário Teles

Depois de nos treinos se ter mostrado o segundo mais rápido, na primeira corrida do fim de semana foi 10º da ‘geral’ e segundo entre os Clássicos 1300, entre os quais ficou com a melhor volta. Repetiria o resultado no campeonato e na classe H75.

“Foi muito melhor do que esperava. Logo nos treinos surgiram problemas técnicos, que aos poucos foram sendo resolvidos. Fiz duas corridas dentro das milhas possibilidades. Era completamente impossível acompanhar o vencedor das duas corridas, pois este carro nada tem a ver com o dele. Por isso andei sempre concentrado e consegui dois segundos lugares. O que foi excelente”, refere Luís Alegria em jeito de balanço.

Uma continuidade esta temporada ainda está em estudo, já que no traçado transmontano o piloto portuense alinhou com um carro alugado: “Está tudo dependente das viagens profissionais que tenho de fazer na Europa e fora dela. Confesso que gostava muito de ir a Braga, mas ainda não sei como serão os compromissos que terei”.