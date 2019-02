Local Dois mortos num despiste em Aljustrel Por

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas num despiste que ocorreu hoje à tarde na Estrada Nacional 261, em Aljustrel, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

Segundo o CDOS de Beja, no local do acidente estão um helicóptero do INEM, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Beja e bombeiros de Aljustrel, Castro Verde e Ferreira do Alentejo, além da GNR.

O alerta do despiste foi dado às 16:20.

De acordo com o CDOS, estão no local 38 operacionais e 13 viaturas.

A estrada está cortada ao quilómetro 69,5, nos dois sentidos, disse à Lusa fonte da GNR.