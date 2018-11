Local Dois mortos em acidente no Algarve Por

Duas pessoas morreram, nesta sexta-feira, na sequência de um acidente em Tavira, no Algarve.

As duas vítimas mortais não resistiram aos ferimentos provocados por um despiste de um quadriciclo na localidade de Bernadinheiro.

O acidente provocou a morte de uma mulher, de 49 anos, e de um homem, com 70 anos.

Para o local do acidente foram mobilizados 17 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente fatal.