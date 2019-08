Dois mortos e três feridos em colisão na A1 entre Estarreja e Feira

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas na sequência de uma colisão ocorrida hoje entre dois veículos ligeiros na A1, entre Estarreja e Santa Maria da Feira, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

O acidente ocorreu cerca das 15:00, ao quilómetro 265 da A1, no sentido Sul-Norte.

“Após o embate, uma das viaturas foi projetada contra o pilar de um viaduto existente no local”, adiantou a mesma fonte.

Do acidente resultaram ainda um ferido grave, que está a ser assistido no local dentro de uma ambulância, e dois ligeiros, que estão a ser transportados para o Hospital de São João, no Porto.

Ao local acorreram meios dos Bombeiros de Albergaria e de Estarreja e duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação de Aveiro e da Feira, além da Brigada de Trânsito da GNR.

O trânsito no local está a circular apenas numa faixa de rodagem.