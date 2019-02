Fórmula 1 Dois Grandes Prémios de F1 na China são uma possibilidade Por

Há a possibilidade da China vir a receber dois Grandes Prémios de Fórmula 1 no futuro, como resposta a um crescente interesse pela competição no país mais populoso do Mundo.

A prova chinesa, que está no calendário da F1 desde 2004, disputa-se atualmente em Xangai, que irá acolher em Abril no milésimo Grande Prémio da história da disciplina ‘rainha’ do automobilismo.

O canal de televisão CCTV transmite em sinal aberto a Fórmula 1 para toda a china, registando um aumento de audiência nas ordem dos 69%. O melhor resultado televisivo nos 20 maiores mercados do mundo para a F1.

Com 68 milhões de tele espetadores no país, a China possui a segunda maior audiência da modalidade, só atrás do Brasil, sendo que recentemente o responsável de marketing da Liberty Media, Murray Barnett se deslocou a Pequim para revelar os projetos da empresa, confirmando a possibilidade de virem a existir duas provas no território.

“Gostaríamos de ter um segunda corrida aqui. Provavelmente não a curto prazo, pois o calendário já está bastante sobrecarregado, mas é certo que gostaríamos de encontrar uma solução para ter uma segunda corrida no país. Estudamos uma série de soluções diferentes de modo a gerar mais interesse local”, afirmo Barnett em declarações à agência de notícias chinesa Xinhua.

No ano passado a Liberty Media organizou um festival para os fãs em Xangai, marcado a edição 2018 do Grande Prémio da China, sendo que a empresa detentora da F1 planeia abrir um escritório em Pequim, segundo a mesma fonte.