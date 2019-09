Motores Dois estreantes na Kia Picanto GT Cup em Jerez Por

João Ascensão e Bruno Santos são duas ‘caras’ novas na Kia Kia Picanto GT Cup, que se estreiam este fim de semana na competição no circuito de Jerez de La Frontera, em Espanha.

Nesta que é a quarta e penúltima prova do troféu promovido pela Kia Portugal e pela CRM Motorsport, os dois jovens pilotos fazem parte da incursão da Veloso Motorsport nesta competição.

Inscritos na categoria Júnior Ascensão e Santos estão bastante motivados, apesar de se tratar de um fim de semana de descoberta para ambos, quer do carro quer da pista.

“Será a nossa primeira experiência neste troféu e por isso, vamos encarar esta participação com algum cuidado mas com muita vontade de dar o melhor e andar ao nível dos melhores. Não será fácil mas vamos tentar, sendo que o principal objetivo passa por aprender e usufruir ao máximo desta nova experiência”, refere Bruno Santos.

O piloto salienta a experiência que ele e o seu companheiro de equipa possuem da competição: “Nós já corremos no Troféu C1, mas o KIA é muito diferente do Peugeot, quer ao nível da potência, – que é quase o dobro -, como ao nível dos travões e do comportamento em curva. Treinamos a pista espanhola nos simuladores e o teste que fizemos com o Kia Picanto em Braga correu bem, por isso estamos optimistas e motivados para a nossa estreia em Jerez”.