Dois detidos nos aeroportos de Lisboa e Porto com documentos falsos

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve na segunda-feira duas pessoas, nos aeroportos de Lisboa e Porto, por falsificação de documentos e permanência irregular em Portugal, adiantou hoje este órgão policial em comunicado.

No aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, foi detido “um cidadão estrangeiro pela prática do crime de falsificação de documento e por permanência irregular em Portugal”.

“O homem foi detetado no decorrer de um controlo documental efetuado a um voo com destino a Dublin, na Irlanda, quando pretendia viajar com um bilhete de identidade grego falsificado”, adiantou o SEF.

O comunicado refere ainda que após ser “confrontado com os factos”, o passageiro declarou ter uma nacionalidade que a recolha de impressões digitais revelou ser falsa.

O cidadão estrangeiro foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca da Maia “para primeiro interrogatório, tendo sido validada a sua detenção e determinada a sua instalação no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária do Aeroporto, até à conclusão do processo de afastamento de território nacional”.

No aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, o SEF detetou um passageiro que tentava embarcar para Manchester, no Reino Unido, com um “passaporte falsificado, emitido pela Áustria, com substituição da página biográfica”.

O detido e o documento falso foram entregues em tribunal, adiantou ainda o SEF.