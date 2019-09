Motores “Dois bons resultados finais” para Luís Alegria em Braga apesar das dificuldades Por

Luís Alegria foi a Braga ‘arrancar’ duas excelentes vitórias no Campeonato de Portugal de Clássicos 1300. Mas nem tudo foram facilidades para o piloto portuense.

Aos comandos do seu Datsun 1200 branco, Alegria começou desde logo a mostrar que queria ‘mandar’ na competição no evento organizado pelo CAMI Motorsport.

O piloto do Porto realizou o melhor tempo dos treinos cronometrados – 1m43,862s – anunciando aquilo que estaria para vir logo na primeira corrida do fim de semana. Não só concluiu-a na sexta posição absoluta – em conjunto com os concorrentes das categorias acima de 1300 cc – como rubricou a melhor volta da corrida em termos de Clássicos 1300 e os H75 – 1m34,272s.

Estava-se a ver que dificilmente Luís Alegria permitiria que qualquer dos seus adversários no campeonato lhe fizesse frente no segundo confronto. E foi exatamente isso que aconteceu, desta vez com a obtenção da quinta posição na classificação conjunta com os carros do campeonato principal, vencendo novamente entre os Clássicos 1300 e a com a melhor volta entre estes – 1m33,562s.

Ainda assim o piloto portuense destacou o facto do fim de semana não lhe começado bem: “Antes dos treinos tivemos um pequeno problema, que foi prontamente resolvido. Mas creio que podia ter corrido melhor, pois nas duas corridas tive problemas com os pneus, mas tenho de reconhecer que acaba por ser dois bons resultados finais, e agora vamos começar a pensar na próxima prova”.