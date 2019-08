Do cinema europeu estreado em 2017 fora da Europa apenas 2% foi português, segundo um estudo

Dos 671 filmes europeus que em 2017 se estrearam em salas de cinema fora da Europa, 13 foram de produção portuguesa, revelou hoje o Observatório Europeu do Audiovisual.

Segundo os dados estatísticos deste observatório, o cinema português representou 2 por cento do total de filmes europeus exibidos em territórios fora da Europa, como Estados Unidos, Canadá, China, Brasil, Austrália ou México.

Em matéria de admissões em sala, o cinema europeu somou, fora da Europa, quase 97 milhões de espectadores, dos quais 26.559 foram para ver cinema português.

A estatística é liderada por França, com 201 filmes exibidos e 31 milhões de espectadores fora da Europa.

Na distribuição por países, em 2017 o cinema português foi o sexto mais visto no Brasil, onde se estrearam oito produções portuguesas, que obtiveram 7.522 espectadores (num universo de 3,8 milhões de entradas) e cerca de 31,2 mil euros de bilheteira.

No Brasil, no que toca a cinema europeu, França liderou com a exibição de 73 filmes, seguindo-se Reino Unido (18), Alemanha (16), Itália (15) e Espanha (11).

Proporcionalmente, no México o cinema português teve mais audiência em 2017, já que foram exibidos dois filmes vistos por 9.301 espectadores.

Nos Estados Unidos, em 2017 estrearam-se 202 filmes de produção europeia, dos quais dois foram portugueses, com 6.518 espectadores.

Atualmente, o Instituto do Cinema e Audiovisual tem um programa de apoio à internacionalização, com cerca de 1,1 milhões de euros a repartir por apoio à promoção e a participação de obras nacionais em festivais, apoio a associações do setor e apoio à distribuição de cinema português no estrangeiro.

De acordo com o Observatório Europeu do Audiovisual, a China tornou-se em 2017 no mercado mais apetecível para exportação do cinema europeu, com 35,8 milhões de espectadores, superando os Estados Unidos que registaram 24 milhões de espectadores.