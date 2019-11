Djokovic e Federer no mesmo grupo das ATP Finals de ténis

O sérvio Novak Djokovic e o suíço Roger Federer, número dois e três do ranking mundial, foram hoje sorteados no mesmo grupo das ATP Finals, que se disputam em Londres e reúnem os oito melhores tenistas de 2019.

Djokovic, finalista vencido no ano passado, e Federer integram o grupo ‘Björn Borg’, em conjunto com o austríaco Dominic Thiem, quinto da hierarquia da ATP, e o italiano Matteo Berrettini, oitavo, na prova que se vai disputar na capital inglesa, entre 10 e 17 de novembro.

O espanhol Rafael Nadal, novo número um do mundo, ficou integrado no grupo ‘Andre Agassi’, no qual vai competir com o detentor do troféu, o alemão Alexander Zverev (sétimo do ranking), o russo Daniil Medvedev (quarto) e o grego Stefanos Tsitsipas (sexto).