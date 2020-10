Nas Notícias Dissidentes do Chega querem fundar o partido Liga Nacional Por

Pedro Perestrello, um dos fundadores do Chega, e outros dissidentes anunciaram a intenção de fundar um novo partido nacionalista, a Liga Nacional.

Ao lado de Perestrello estão outros ex-militantes do Chega, que saíram por opção ou por expulsão, como Miguel Tristão (ex-líder do partido na Madeira), Rui Curado (que integrava o núcleo de Loulé), Jorge Malheiro (antigo líder da concelhia da Maia e também ex-PNR), de acordo com a revista Visão.

Na apresentação do movimento, em Oeiras, Pedro Perestrello, economista que em 2017 concorreu à autarquia pelo PNR, anunciou a Liga Nacional com um partido de “nacionalismo liberal”, expressão que constava na declaração de princípios do Chega.

Nessa apresentação esteve Nuno Cardoso, expulso da direção nacional do Chega por liderar a Resistência Nacional (RN) e que, ainda segundo a Visão, era o ‘braço direito’ de Mário Machado no grupo neonazi Nova Ordem Social.

O movimento vai agora recolher as assinaturas necessárias para a legalização da Liga Nacional como partido..