Diretora-adjunta da TVI reage às críticas de Fernando Correia

Lurdes Baeta, diretora-adjunta de Informação da TVI, reagiu às críticas deixadas por Fernando Correia, o experiente jornalista que lamentou a forma como foi ‘descartado’ pela estação.

Fundador da TVI24 e com 16 anos de serviço na estação, Fernando Correia confessou que esperava outra “consideração” na hora da saída, em especial por parte de Lurdes Baeta, com quem trabalhou “diariamente”.

“Pensava que ela tinha a mesma consideração por mim. Pelo menos ela, enquanto subdiretora adjunta, poderia ter-me chamado e dizer: ‘Fernando, vamos dar-te um abraço mas chegou a hora de mudar’. Aceito essas coisas, posso não compreender, mas aceito”, disse o experiente jornalista.

A diretora-adjunta de Informação da TVI reagiu agora, explicando o motivo para não se ter despedido do antigo colega.

“Tenho uma enorme consideração por ele, mas nunca tive nenhum tipo de contato institucional com ele. Além disso, o Anselmo [Crespo] falou com ele. Portanto, se o diretor de Informação fala com ele, está falado. Eu nem tenho o número de telefone dele nem nunca lhe liguei para nada. Mas tenho a maior consideração pelo Fernando e tenho pena que ele tenha ficado triste comigo”, afirmou Lurdes Baeta, em declarações à Nova Gente.

Com 65 anos de carreira, Fernando Correia deixou a TVI com a sensação de ter sido ‘empurrado’ devido aos “cabelos brancos”. “Em setembro, depois de quase 20 anos de trabalho e de ter inaugurado a TVI24, rescindiram o contrato comigo. Talvez não gostem de cabelos brancos”, disse o conhecido jornalista.