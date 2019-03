Fórmula 1 Diretor de corrida da F1 faleceu esta madrugada na Austrália Por

Charlie Whiting, o Diretor de Corrida da Fórmula 1, faleceu esta madrugada em Melbourne (Austrália), vítima de uma embolia pulmonar.

O britânico tinha 66 anos e estava na Federação Internacional do Automóvel (FIA) desde 1987, ainda que a sua carreira na F1 se tivesse iniciado dez anos antes na Hesketh, a primeira equipa da disciplina que integrou antes de ingressar na Brabham, na década de 1980.

A consternação e a surpresa em todo o ‘paddock’ da Fórmula 1 é imensa, já que o estado de saúde de Whiting não indiciava que isto pudesse acontecer, e um pouco por todas as equipas os votos de pesar são unânimes.

O presidente da FIA já reagiu, manifestando a sua “imensa tristeza” pelo sucedido, lembrando aquele que se tinha tornado Diretor de Corrida no final da década de 1980 e se preparava para iniciar mais uma época como disciplinador dos Grandes Prémios.

“Charle Whiting era um grande Diretor de Corrida, duplicando uma figura central e insubstituível na F1. Ele encarnava um espírito maravilhoso e os valores deste desporto fantástico. A Fórmula 1 perdeu um amigo fiel e um embaixador carismático. Envio todo os meus pensamentos, bem como os da FIA e de toda a comunidade do desporto automóvel à sua família, amigos e amantes da F1”, reagiu Jean Todt.

Já Ross Brown, o responsável desportivo da F1, comentou: “Conhecia o Charlie há muito tempo. Foi trabalhando como mecânicos que nos tornamos amigos. Passamos tanto tempo juntos nos circuitos à volta do mundo. É com uma tristeza infinita que soube da notícia. Estou devastado. É uma grande perda, não apenas para mim mas para toda a família da F1 e do desporto automóvel em geral”.