Direita acusa esquerda de preferir “recolha de animais” à “recolha de corruptos”

O combate à corrupção aqueceu hoje o debate, na especialidade, do Orçamento do Estado de 2019, com o PSD a acusar a esquerda de preferir apostar na “recolha de animais” e não na “recolha de corruptos”.

“O Governo prefere recolher animais do que recolher corruptos”, acusou o deputado do PSD Luís Marques Guedes na discussão, pelo plenário da Assembleia da República, de vários artigos do orçamento, horas antes do encerramento e votação final global.

Marques Guedes lembrou palavras do primeiro-ministro, António Costa, em que admitiu falta de meios no combate à corrupção, e sublinhou que o orçamento prevê um reforço de 500 mil euros para a PJ, em comparação com os dois milhões aprovado para a “recolha de animais”.

Para o PSD, os partidos da maioria têm as “prioridades trocadas”, numa crítica a que se juntou o líder parlamentar do CDS, Nuno Magalhães, que acusou a maioria de esquerda de “total desprezo” pelas policias, “pelos homens e mulheres que defendem os portugueses”.

“As esquerdas unidas não são para as policias”, afirmou Magalhães.

Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do BE, acusou a direita de, quando estava no governo, ter cortado nos salários e nos meios para as policias.

“Quando o PSD e CDS cortavam salários também cortavam no combate à corrupção”, disse Pedro Filipe Soares.

O OE2019 é hoje votado na Assembleia da República.