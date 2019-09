Motociclismo Diogo Vieira renovou o título de Super Enduro em Vila Boa de Quires Por

Diogo Vieira sagrou-se campeão nacional de Super Enduro, renovando o cetro da especialidade, depois de mais um triunfo na penúltima prova da temporada, que teve lugar em Vila Boa de Quires, para a penúltima ronda da temporada de 2019.

Foi a quarta vitória do ano para o piloto de Vila Nova de Gaia, que esteve imparável em todos os embates na jornada organizada pela Poderosa Fracção Associação Cultural (Aldeia Rotativa).

Vieira foi o mais rápido na Super Pole e mais tarde nas três corridas realizadas no traçado construído para esta penúltima ronda do Campeonato Nacional de Super Enduro Lighthouse.

A Diogo Ventura e Tomás Clemente restou baterem-se pela segunda posição, com Clemente a superar o piloto de Góis no último duelo da noite, terminando em terceiro a curtos quatro pontos no somatório final.

Num ano em que tem estado mais consistente, Diogo Ventura assegurou assim o segundo lugar, enquanto Paulo Esteves e Filipe Taniko completaram o top cinco em Vila Boa de Quires.

Já na categoria Open o triunfo foi para Carlos Ordoñez Burés, que foi o melhor nas duas primeiras corridas, sendo batido na derradeira pelo regressado Ricardo Damil, que assim concluiu a prova a escassos três pontos do piloto espanhol, cabendo a Gonçalo Sobrosa o último lugar do pódio.

Norberto Teixeira e Bernardo Teixeira completaram o lote dos cinco primeiros, numa jornada que reuniu quase quatro dezenas de inscritos e que antecede o fecho da temporada, que ocorrerá a 21 de setembro em Vila do Bispo, fazendo a ‘caravana’ do Super Enduro rumar ao Algarve.