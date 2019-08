Motociclismo Diogo Vieira mantém-se invicto no Super Enduro Por

Diogo Vieira mantém-se invencível no Campeonato Nacional de Super Enduro 2019, depois de se impor na terceira prova da época, que teve como ‘palco’ Portalegre.

No Kartódromo da cidade alentejana duas dezenas de pilotos evoluiram nas duas classes da competição, Prestige e Open, sendo que na primeira dominou o vencedor e campeão em título da disciplina, que se tinha imposto na duas provas anteriores.

O evento do Grupo Motard Novo Milénio mostrou que o líder estava na ‘Cidade Branca’ para ganhar e era o maior candidato a triunfar ao conseguir a ‘superpole’. Depois derrotou duas vezes o seu mais sério rival, Diogo Ventura, na primeira e terceira finais, sendo que na segunda foi Tomás Clemente quem secundou o piloto de Vila Nova de Gaia.

A contabilidade colocou Diogo Vieira na frente de Diogo Ventura e Tomás Clemente, cabendo a Paulo Esteves e Luís Monteiro as quarta e quinta posições finais, respetivamente.

Entre os pilotos da Open o espanhol Carlos Burés seguiu o exemplo de Diogo Vieira e assegurou a pontuação máxima em todas as três corridas da noite, cabendo a Gonçalo Sobrosa a segunda posição final depois de dois segundos lugares na primeira e terceira corridas e um terceiro posto na final intermédia.

Norberto Teixeira foi quem trocou de posições com Sobrosa nas corridas e fechou a noite no degrau mais baixo do pódio na frente de Rui Marinho e Carlos da Cunha.

A próxima ronda leva a ‘caravana’ até Vila Boa de Quires e será realizada já no próximo dia 31 de Agosto.