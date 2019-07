Motociclismo Diogo Vieira mantém-se invicto em Gouveia Por

A par com a ronda portuguesa do TrialGP disputou-se também em Gouveia a terceira ronda do Campeonato Nacional de Trial, e com mais um triunfo do campeão nacional de Elitas Diogo Vieira.

No evento do clube Talentos Objectivos, e num dia de muito calor, 32 pilotos enfrentaram zonas maioritariamente rochosas, com um elevado nível técnico, onde o líder do campeonato manteve a sua invencibilidade.

Diogo Vieira somou um total de cinco pontos de penalização, contra os 89 de Filipe Paiva, o segundo classificado, e os 109 de Leandro Castro, o terceiro. Isto numa competição onde o jovem Bernardo Vots prosseguiu a sua adaptação à categoria superior, mas onde o grande ausente, por motivos profissionais, foi Javier Pinheiro.

Entre os Consagrados, categoria sempre muito disputada, Paulo Ballas mostrou mais uma vez que o seu empenho compensa. Impôs-se com uma vantagem de cinco pontos sobre Rita Vieira, que totalizou 33 pontos. O terceiro classificado foi João Borges, que mostrou progredir em termos de técnica. O top cinco da categoria foi completado por Leonor Moreira e Sofia Porfírio.

Na Promoção João Silva também se manteve invicto. Desta vez Diogo Pereira deu-lhe mais luta, antevendo-se grandes duelos entre ambos no futuro. Mariana Valento foi terceira, destacando-se face a Dinis Sá.

Já na classe de Iniciados Mariana Almeida repetiu o sucesso da prova anterior, tendo Madalena Moreira sido segunda, enquanto na classe mais jovem Matias Mesquita se impôs face a Manuel Inês, mas apenas com uma diferença de quatro pontos a separá-los. Francisco Shreck completou o pódio desta classe.