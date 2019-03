Motociclismo Diogo Ventura de regresso ao ‘Mundial’ de Enduro Por

A convite da equipa italiana RedMoto, Diogo Ventura vai estar à partida da primeira prova do Campeonato do Mundo de Enduro de 2019, substituindo o lesionado David Soreca.

Desta forma o piloto da Honda será o companheiro de equipa de David Guarnieri em Dahlen, tripulando uma Honda CRF 300X Enduro.

Será uma oportunidade para Ventuira se preparar para a ronda lusa do campeonato, que terá lugar em Valpaços no início de maio, sendo que piloto da Alves Bandeira não é um novato nestas ‘andanças’, já que em 2015 foi quinto no ‘Mundial’ Júnior, e em 2017 e 2018 foi um dos integrantes da seleção nacional, já aos comandos de uma Honda.

“Quero agradecer à equipa Honda RedMoto Lunigiana e à Red Moto por me dar a oportunidade de participar no GP da Alemanha. Estou bastante motivado e mal posso esperar por competir com a CRF 300RX Enduro preparada pela equipa Lunigiana”, reagiu o piloto de Góis, cuja escolha foi também ditada pela sua ligação à Honda.

A prova germânica é composta por três voltas a um percurso de 60 quilómetros em cada dia do evento, definindo assim quais serão os comandantes do campeonato quando este visitar Valpaços.