Motociclismo Diogo Ventura com “resultado muito bom” em Viña del Mar Por

Diogo Ventura foi o piloto da seleção portuguesa de enduro que mais se destacou no primeiro dia competitivo da 92ª edição os Six Days of Enduro (ISDE), que se está a disputar em Viña del Mar (Chile).

O piloto da Lousã concluiu o percurso no 19º lugar absoluto e no 11º da casse E2, entre quase uma centena de concorrentes que defendem as cores de seleções nacionais.

Aos comandos da sua Honda CRF 450R Diogo Ventura começou da melhor forma a sua participação na competição mais importante do enduro mundial, ficando a um segundo de entrar no top dez da classe.

Um desempenho que o vice-campeão nacional considera muito positivo: “Um dia não muito duro porque o percurso era quase todo em alcatrão. As especiais eram bastante grandes e ficaram muito massacradas, mas consegui andar bem e terminar entre os 20 primeiros da geral. Um resultado muito bom para as minhas aspirações em termos pessoais mas acima de tudo para o objetivo coletivo. Perdi algum tempo nas duas últimas especiais mas estou contente com este arranque dos ISDE.”.

No segundo dia de prova – igual ao primeiro em termos de percurso – o piloto da Lousãmotos enfrentará novamente duas voltas ao percurso com cerca de 140 quilómetros para um total de três especiais cronometradas que serão percorridas por duas vezes e onde o pó e a degradação do piso irão aumentar o nível de dificuldade.