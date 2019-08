Motociclismo Diogo Graça surpreende e é campeão de Supercross em Lustosa Por

Quando se esperava que Sandro Peixe arrebatasse o título nacional de Supercross (SX) em Lustosa, Lousada, foi Diogo Graça a arrebatar o cetro.

No Complexo Volta & Rodas tudo se decidiu na Elite e SX e em favor daquele que chegou a Lustosa já como campeão de SX2.

Sem pressão, Diogo Graça atacou decidido nesta ronda de fecho de época, numa noite marcada pelo regresso de Ruben Fernandez às provas nacionais e também devido à nova presença de Adam Chatfield, pilotos que poderiam ser variáveis na decisão do campeonato.

Na Flying Lap o melhor foi o britânico, que bateu Ruben Fernandez e Sandro Peixe, dando assim o mote para as excelentes corridas que preencheram a noite em Lustosa.

E se no arranque para a primeira corrida da noite foi Peixe quem assumiu o comando do pelotão da frente, diante de Renato Silva e Adam Chatfield, na quarta volta era Silva quem liderava, depois da queda de Sandro Peixe ter levado o piloto ribatejano a descer ao sétimo posto.

Fernandez, que era apenas quinto no final da primeira volta, subiu ao primeiro posto na quinta passagem pela meta, não mais largado a posição até ao final das 17 voltas realizadas.

Chatfield fechou o primeiro duelo da noite na segunda posição, com Diogo Graça a ser o terceiro desde a sétima volta, para concluir o confronto na frente de Sandro Peixe, adiando a questão do título para a derradeira corrida do ano.

No arranque para a decisão de todas as decisões Ruben Fernandez liderou, mas sabendo que dependia apenas de si para chegar ao título Diogo Graça foi em busca da vitória, única forma de chegar ao cetro. E foi isso que começou a ‘desenhar-se’ quando à quinta volta deixou Fernandez para trás.

Sandro Peixe voltou a cometer erros e era sexto à terceira volta, procurando depoios recuperar mas sem o resultado desejado, por terminaria a corrida apenas na quarta posição, atrás de Ruben Fernandez e Adam Chatfield, que não tiveram argumentos para desfeitear Diogo Graça.

Graça sagrou-se assim campeão com cinco pontos de vantagem sobre Peixe, sucedendo assim a Hugo Basaúla e juntando-se a Joaquim Rodrigues num restrito ‘clube’ de pilotos que já venceram com motos agora denominadas SX2.

A noite marcou igualmente o final de temporada para o Campeonato Nacional de Iniciados, onde Afonso Gomes quebrou a invencibilidade de Sandro Lobo, o novo campeão. Lobo venceu o primeiro confronto diante de Gomes, mas a troca de posições na segunda corrida ditou a subida ao degrau mais alto do pódio para o piloto de Coimbra, cabendo a Tomás Alves a terceira posição. Os três foram também os primeiros do campeonato.

Nos Infantis B impôs-se Fran Fernandes nas duas corridas, batendo sempre Tomás Santos e Vasco Salgado, com o título a ir para Santos. Já nos Infantis A Leonardo Gaio manteve a invencibilidade na noite em que se sagrou campeão, batendo Guilherme Gomes e Inês Mandanços, também segundo e terceiros no campeonato.