Dimitri Vegas & Like Mike atuam em 2020 no festival Somnii na Figueira da Foz

A dupla de DJ belgas Dimitri Vegas & Like Mike são a primeira confirmação para o festival RFM Somnii 2020, que decorre em julho na Praia do Relógio, na Figueira da Foz, foi hoje anunciado.

“A primeira grande confirmação da 8.ª edição do RFM Somnii são os irmãos belgas Dimitri Vegas & Like Mike, a atual super dupla de DJ #1 do Top 100, daquela que é considerada a maior referência mundial dedicada à música eletrónica”, refere a promotora do festival num comunicado hoje divulgado.

“Nas diversas plataformas ‘online’, são considerados pesos pesados da indústria, com constantes milhões de visualizações e seguidores. Os números falam por si, 13 milhões de seguidores no Facebook, quatro milhões no Instagram e um total de 67 milhões de subscrições no Youtube”, recorda a promotora.

A dupla é responsável por temas como “Higher Place”, com Ne-Yo, “Complicated”, com David Guetta e Kiiara, “When I grow up”, com Wiz Khalifa, e “Instagram”, com David Guetta, Daddy Yankee, Afro bros e Natti Natasha.

O festival Somnii regressa à Figueira da Foz nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2020.

Na edição deste ano, a sétima consecutiva naquela cidade no litoral do distrito de Coimbra, o festival dividiu-se, pela primeira vez, em dois palcos: o principal no local habitual – o topo norte do recinto instalado à beira-mar, entre a praia do Relógio e o molhe norte do porto da Figueira da Foz – e o secundário, dedicado maioritariamente a projetos nacionais de hip-hop, no topo sul, junto àquela infraestrutura portuária, virado para o palco principal.