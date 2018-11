Digressão nacional “Agora Escolha” dos Linda Martini com data extra em Lisboa

Os Linda Martini iniciam, a 05 de dezembro, em Évora, a digressão “Agora Escolha”, na qual o público terá uma palavra a dizer sobre os alinhamentos dos concertos, e que conta já com data extra em Lisboa.

“Agora Escolha” é o nome da digressão, que irá passar por várias cidades portuguesas até 21 de dezembro, mas também de uma plataforma, “alojada no ‘site’da banda”, na qual o público pode “construir a sua ‘setlist’ [alinhamento] de sonho com todas as músicas que quer ouvir nos concertos”, de acordo a editora discográfica Sony, num comunicado hoje divulgado.

“Dos clássicos às raridades, as músicas mais escolhidas serão tocadas ao vivo, algumas delas pela primeira vez”, lê-se no comunicado.

A digressão deveria terminar a 20 de dezembro, no Musicbox, em Lisboa, mas os bilhetes para essa data esgotaram, tendo a banda marcado um concerto extra, para o mesmo local, no dia seguinte (21 de dezembro).

O concerto em Évora, no dia 05 de dezembro decorre no She. Depois disso, a banda atua em Braga, a 06 de dezembro, no Lustre, em Viseu, a 07, no Carmo 81, em Leiria, a 08, no Texas Bar, no Porto, a 12, no Maus Hábitos, em Coimbra, a 13, no Salão Brazil, em Torres Vedras, a 14, no Bang Venue, e, em Loulé, a 15, no Bafo de Baco.

Os Linda Martini são André Henriques (voz e guitarra), Cláudia Guerreiro (baixo e voz), Hélio Morais (bateria e voz) e Pedro Geraldes (guitarra e voz).

A banda de Lisboa editou em fevereiro o quinto álbum de originais, homónimo, composto e gravado em Amares (Braga), na Arrábida (Setúbal) e na Catalunha, Espanha.