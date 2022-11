Artigo patrocinado A revolução da digitalização nas empresas Por

A digitalização das empresas é um processo complexo e contínuo que se iniciou há muitos anos e que se previa que continuasse a acontecer de forma gradual. Mas a verdade é que a pandemia de Covid-19 veio revolucionar o mundo e virar do avesso a realidade que conhecíamos. Um dos grandes impactos foi que passou a ser mais urgente estar presente no mundo digital.

Por forma a acompanhar as necessidades do mercado e manter o seu negócio ativo, muitas empresas aceleraram o seu processo digitalização.

A consultora Mckinsey publicou um estudo onde indica que a digitalização das empresas obtida em apenas dois meses corresponde ao que se esperava que fosse demorar cerca de 5 anos! Estes dados são realmente impressionantes e reveladores de uma realidade completamente nova para muitas empresas no panorama internacional.

A digitalização acelerada das empresas obrigou a implementar dois vetores essenciais, métodos de trabalho remoto e a busca por melhores formas de comunicar com os potenciais clientes.

Apresentamos em seguida os principais aspetos sobre cada um destes vetores.

Trabalho remoto a partir de qualquer lugar

Devido à necessidade de isolamento geral foi necessário criar condições para que os colaboradores das empresas pudessem desenvolver as suas atividades a partir das suas casas. Claro que esta necessidade levantou algumas dúvidas por parte das empresas.

Como é que as empresas poderiam garantir que os seus colaboradores teriam acesso a todos os instrumentos de trabalho de que pudessem necessitar, e como assegurar uma comunicação eficaz entre equipas?

O recurso a sistemas de cloud, que permitem o acesso rápido e simples a uma abundância de informação, que pode ser editada e partilhada por várias pessoas em simultâneo, foi uma das soluções mais frequentes.

Também as plataformas que permitem a realização de chamadas de vídeo, como o Zoom, foram adotadas por muitas empresas que sentiam a necessidade de promover reuniões e/ou encontros regulares dos seus colaboradores.

Atualmente o número de empresas que se digitalizaram e permitem que os seus colaboradores trabalhem de forma remota ascende a mais de 100.000. Alguns exemplos nacionais são a Awisee, uma agência de SEO de Lisboa, a Siemens e a Liberty Europa.

Comunicação online com os clientes potenciais

Se algumas empresas já se preocupavam com questões relacionadas com a comunicação online com os seus potenciais clientes, o processo de digitalização das empresas veio fazer com que essa preocupação se generalizasse. Como consequência, começou a existir uma maior procura por informações relevantes sobre a dinâmica do mercado online.

Encontrar o cliente certo no mundo digital não é tão simples como se possa pensar. Podemos fazer uma analogia entre a internet e uma das ruas principais de Nova Iorque ou Tóquio, cidades grandes onde passam milhares de pessoas por dia.

Uma loja de moda feminina tem um público alvo enorme, mas não basta se instalar numa rua muito movimentada, já que haverá milhares de pessoas a passar por ela, que nem irão reparar na loja, ou mesmo que reparem podem não ter interesse nesse tipo de artigos.

No mundo digital acontece o mesmo e por esse motivo é essencial desenvolver campanhas e estratégias de marketing que consigam atrair os clientes que poderão ter interesse em adquirir os produtos da empresa em causa.

Desta forma, muitas foram as empresas que começaram a contratar especialistas em SEO, gestão de redes sociais e também em gestão de campanhas online. Assim, estas empresas passaram a conseguiram promover os seus artigos ou serviços junto de um leque de clientes potenciais de grande dimensão.

A verdade é que para muitas empresas, a necessidade de explorar o mundo online funcionou como um verdadeiro catalisador de vendas, contribuindo para acelerar o crescimento.