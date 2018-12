Diego Costa vai ser operado ao pé esquerdo e só regressa aos relvados em 2019

O futebolista Diego Costa, avançado do Atlético Madrid, vai ser operado ao pé esquerdo, no Brasil, e só regressará aos relvados no próximo ano, anunciou hoje o clube espanhol, em comunicado divulgado no site oficial.

O jogador, de 30 anos, vai viajar durante esta semana para o Brasil, onde será submetido a uma intervenção cirúrgica, que será supervisionada pelo departamento médico do Atlético Madrid.

De acordo com o clube, o internacional espanhol sofreu há três semanas uma lesão no pé esquerdo, mas só agora é que foi decidido avançar para a operação.

Mesmo lesionado, Diego Costa foi titular no domingo e esteve a tempo inteiro no empate no terreno do Girona (1-1), em jogo da 14.º jornada do campeonato espanhol.

O Atlético Madrid não divulgou o tempo esperado de paragem do jogador de origem brasileira, que passou, entre outros clubes, pelo Sporting de Braga e o Penafiel, mas é certo que só irá regressar aos relvados em 2019.

Diego Costa é colega de equipa do avançado português Gelson Martins no Atlético Madrid, equipa que segue no terceiro lugar da liga espanhola, liderada pelo FC Barcelona.