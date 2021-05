Nas Notícias Dicas simples para perder peso Por

Manter o peso controlado é fundamental para a saúde, ajudando a prevenir doenças como hipertensão e obesidade. Saiba que é possível emagrecer seguindo algumas dicas simples, que ainda assim não dispensam uma alimentação saudável e a prática regular de exercício físico.

Uma omelete ‘verde’ ao pequeno-almoço

Comece o dia com uma omelete com brócolos. Trata-se de um pequeno-almoço com pouco açúcar e muita fibra, o que fará com que enfrente o dia com níveis de insulina e de açúcar mais reduzidos.

Aproveite o sol

Sempre que possível, aproveite a exposição à luz solar, rica em vitamina D. Esta vitamina ajuda a queimar gordura e regula as células adiposas. A vitamina D está também disponível em suplementos.

Aposte num tempero mais ácido

O consumo de produtos mais ácidos, como vinagre e sumo de limão, ajudam a abrandar a digestão, prolongando assim a sensação de saciedade e evitando picos de insulina.

Deixe de fumar

Um dos melhores conselhos ao nível da saúde é, para quem fuma, deixar de o fazer. Ao nível do peso, está comprovado que os fumadores tendema acumular mais gordura abdominal.

Levante-se e ande

Um estudo realizado nos EUA mostrou que as pessoas magras passam, em média, menos 164 minutos por dia sentadas do que as pessoas com problemas de obesidade. Por cada 45 minutos que passe sentado, tente aproveitar os outros 15 para caminhar.

Petisque com a outra mão

A parte mais difícil de qualquer dieta é quando implica abdicar de algo. Mas há uma forma fácil de reduzir o consumo, em especial de snacks: coma com a mão não dominante. O consumo será cerca de 30 por cento inferior ao que seria comendo com a mão dominante. Por ano, essa poupança poderá cehgar às 63 500 calorias.

Um iogurte magro por dia

Quando o cálcio não é suficiente, o organismo produz uma hormona que estimula o armazenamento de gordura. Para evitar que tal aconteça, coma diariamente um iogurte natural ‘light’.

E picles também

Quando sentir vontade de petiscar, coma picles: não só aceleram a combustão da gordura como têm poucas calorias (cinco por unidade).

O contributo dos probióticos

Os alimentos com probióticos ajudam a controlar a absorção de calorias, provocando assim uma menor acumulação de gordura abdominal.

Pequeno-almoço só depois do treino

Já foi lembrado que a prática regular de exercício físico é indispensável. Realizar exercício logo de manhã e só depois tomar o pequeno-almoço ajuda a eliminar a gordura da zona abdominal.

Treinar sem ver

Quando o exercício físico permitir, como numa bicicleta estática, treine de olhos fechados. Assim, o corpo vai ativar músculos abdominais no sentido de manter o equilíbrio.

Coma em ambiente relaxante

Se tomar uma refeição num ambiente com luz ténue e música calma vai consumir quase um quinto da comida a menos.

E veja-se ao espelho

Um estudo realizado nos EUA mostrou que, quando as pessoas comem em frente a um espelho, consomem menos alimentos de grande teor calórico.

Desligue a televisão

Já comer em frente à televisão implica um consumo de 300 calorias a mais, de acordo com outra investigação norte-americana.

Emagreça ao… dormir

Para terminar, saiba que pode queimar gordura enquanto dorme. Basta que, antes de ir dormir, beba um batido com caseína, uma fosfoproteína que acelera o gasto metabólico noturno.