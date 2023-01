Nas Notícias Dicas práticas e simples que deve conhecer para manter o seu telemóvel seguro Por

Hoje em dia quase tudo das nossas vidas está à distância de um clique e na palma da nossa mão, seja nos computadores ou através dos telemóveis. Por isso, é importante estar sempre com o dispositivo seguro para evitar ser alvo de ataques cibernéticos.

Deste modo, fique com algumas dicas práticas e simples para manter o seu telemóvel seguro contra malfeitores.

Os dispositivos móveis têm muita informação nos dias que correm a respeito da vida pessoal e até empresarial das pessoas. De fotografias, a documentos, de acesso a contas do banco a localizadores de GPS, a gama é ampla e variada por forma a criar comodidade a quem utiliza.

Só que existe sempre um mas e neste caso o mas são os intrusos que estão sempre à espreita de qualquer deslize da sua parte para entrar no seu espaço privado virtual. Assim, deve pautar-se por um conjunto de regras e recomendações simples e práticas para que a eficiência do seu dispositivo não seja colocada em risco.

Tome nota destas dicas e afaste a ameaça externa do seu smartphone.

Atualize o dispositivo de forma frequente quando a marca indica

Quando você adquire um novo equipamento ele chega atualizado e com todas as barreiras de segurança ativas. Porém, com o passar do tempo, e numa altura em que tudo se altera de forma rápida, é natural que as atualizações do sistema sejam necessárias.

Deste modo, faça por ter sempre o seu dispositivo atualizado com as mais recentes barreiras de proteção desenvolvidas pelo sistema operativo que funciona no seu telemóvel, seja Android ou iOS.

Muitos utilizadores queixam-se de que as atualizações passam a ocupar cada vez mais espaço na memória do telemóvel e colocam-no mais lento.

A verdade é que estas atualizações permitem manter o dispositivo mais seguro e eliminam bugs que as marcas vão detetando que aparecem.

Faça apenas downloads na loja oficial

Para manter o seu dispositivo longe da insegurança é fundamental ter cuidado aos downloads que realiza. Assim, opte sempre por baixar aplicações na marca e não em sites cuja origem você não conhece.

Se você usa um dispositivo com sistema da Google, faça o download na Play Store. Ao invés, se usar o sistema iOS, opte pela iStore.

Se optar por fazer downloads em sites não conhecidos, poderá comprometer a sua cibersegurança.

Tenha sempre em atenção de que o seu telemóvel está com a barreira ativada no que toca a impedir que sejam instalados conteúdos de fontes desconhecidas.

Cuidado com as redes Wi-Fi

É sabido que os dados móveis precisam de uma utilização coerente e podem esgotar-se se o utilizador estiver sempre ligado e a pesquisar conteúdos que esgotam rapidamente esses mesmos dados, como fazer downloads ou assistir a vídeos, por exemplo.

Então, muitos utilizadores aproveitam para se ligarem a redes Wi-Fi. Porém, deve ter cuidado pois estas redes que são usadas por muitas pessoas podem comprometer a segurança do seu telemóvel.

Muitas redes em restaurantes, lojas, bares, etc, acabam por ter redes abertas ou apenas bastando colocar uma password.

Só que estas redes colocam o seu dispositivo numa situação de maior vulnerabilidade.

Cuidado com a localização partilhada

Uma dica muito importante e recomendada pelos maiores especialistas em cibersegurança é a atenção que deve ser dada a respeito dos localizadores.

Tenha sempre cuidado ao partilhar a sua localização, pois a sua privacidade poderá ficar comprometida.

Vá às definições do seu dispositivo e consulte que tipo de permissões é que cada aplicação tem no que respeita à sua localização.

Opte sempre por manter a sua localização desligada e ligue-a apenas quando necessitar mesmo. Em todo o restante tempo, faça por tê-la desativada a bem da sua privacidade e dos seus conteúdos.