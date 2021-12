País Dicas de presentes para os mais idosos: o que oferecer aos avós Por

Que presentes deve oferecer aos idosos? Veja algumas dicas de prendas de Natal perfeitas para os avós. São 10 sugestões de presentes ideais para os mais velhos.

O Natal está a chegar e encontrar o presente perfeito para oferecer poderá ser uma tarefa complexa, principalmente para presentear os mais idosos.

São o grupo etário com necessidades, gostos e experiências mais heterogéneas e, por isso, nem sempre é fácil sair do cliché e oferecer um presente diferente e adaptado aos gostos e necessidades dos nossos entes mais queridos.

Neste sentido, a animadora sociocultural Joana Anastácio, da Residência da Praia Grande (Colares), do grupo Orpea deixa-nos algumas sugestões:

1 – Pintura

Pintura atenua o stress, a ansiedade e estimula a atenção plena. Poderá dar livros de colorir para adultos, telas e até um conjunto de material para pintura, mas deve adequar-se a complexidade dos desenhos às capacidades e limitações da pessoa;

2. Fotografia

Recordações de pessoas e acontecimentos especiais fazem parte da vivencia de cada um. Ajudará na memória, mas também, na orientação no tempo e no espaço. Poderá oferecer uma moldura personalizada com uma ou mais fotografias, um álbum de fotografias com legendas ou outros produtos do dia-a-dia personalizados como os calendários, garrafas de plástico, almofadas, etc;

3. Música

A música é capaz de nos transportar para memórias e emoções passadas, bem como ajudar na expressão de emoções do presente. Poderá compilar várias músicas e oferecer um mp3 e uns auscultadores ou um rádio portátil para ouvir as suas músicas preferidas sempre que quiser;

4. Produtos cosméticos

Os cosméticos promovem a autoestima, a confiança em si mesmo, o bem-estar e o autocuidado. Poderá oferecer um creme hidratante para o corpo, mãos e/ou pés, uma água de colónia ou um perfume, maquilhagem ou um conjunto de vernizes. É, no entanto, necessário ter atenção às propriedades dos cremes e perfumes para não fazerem reações alérgicas;

5. Produtos de higiene

Promovem a autonomia no autocuidado principalmente quando existe uma perda de mobilidade. Poderá oferecer uma escova de dentes elétrica, uma máquina de barbear ou mesmo um aparador de pelos do nariz e orelhas;

6. Roupa e acessórios

As roupas e os acessórios promovem o conforto, o bem-estar, a manutenção da autoestima e da identidade da pessoa mais velha. Poderá oferecer cintos, cachecóis, lenços, colares, pulseiras, brincos, camisolas, mantas, calçado confortável, entre outros artigos tendo em conta o gosto da pessoa;

7. Vales de experiências

Nunca é tarde de mais para novas experiências! E se houver um sonho que ficou ainda por concretizar? ou um lugar que gostaria de voltar? Poderá oferecer uma ida ao restaurante, ao SPA, ao cinema, a um museu, ao cabeleireiro, um passeio de barco pelo rio douro, uma viagem, ou pack de experiências em que o seu ente querido poderá escolher qual a experiência quer realizar;

8. Livros

Ler estimula o raciocínio, a criatividade e o senso crítico. É a altura certa para oferecer um romance, uma poesia, um calendário com frases inspiradoras ou um livro de interesse. Poderá ser um meio de estimulação cognitiva através da oferta de livros de ginástica mental ou livros de palavras cruzadas ou sopa de letras. Também poderá oferecer um diário, com ou sem questões ou interações, que ajudará à manutenção das capacidades de orientação, memória e atenção;

9. Lúdicos

Poderá oferecer jogos clássicos (dominó, cartas, loto, xadrez), jogos de tabuleiro como os de conhecimento geral por exemplo, de gestos ou de pequenos exercícios físicos que possa jogar consigo e/ou com outras pessoas. Poderá ainda oferecer puzzles de paisagens ou monumentos ou mesmo com uma fotografia da família que poderão ser depois emoldurados;

10. A sua presença

Independentemente do presente material que oferecer ao seu ente querido nunca se esqueça que o melhor presente é você estar presente na vida dessa pessoa.