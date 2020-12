Desporto Diamantino: “Os adeptos gostam destas coisas, ganhar títulos, embora sejam virtuais…” Por

Antiga glória do Benfica critica luta do Sporting, com direção de Frederico Varandas a reivindicar 22 títulos para os leões. “Os adeptos gostam destas coisas, ganhar títulos, embora sejam virtuais”, disse Diamantino, citado pelo Bancada.

O Sporting entregou nesta semana um parecer na Federação Portuguesa de Futebol (FPF), intitulado ‘Os campeonatos nacionais de futebol de 1921 a 1940’, onde reclama que lhe sejam reconhecidos mais quatro títulos de campeão nacional – um total de 22, em vez dos 18 oficialmente atribuídos.

Esta luta foi iniciada por Bruno de Carvalho, que deu início a um processo que ainda se arrasta na FPF, sem que seja tomada uma decisão definitiva. Daí que o emblema de Alvalade tenha voltado à carga, no sentido de se corrigir o que os leões consideram ser “um erro histórico”.

Diamantino Miranda, antiga glória do Benfica e treinador de futebol, não compreende esta ‘batalha’ da direção de Frederico Varandas, que deu seguimento ao processo iniciado pelo anterior presidente.

O ex-jogador encarnado defende que “as coisas estão bem como estão”. E não reconhece validade nos registos apresentados na argumentação leonina.

“Estas coisas caem sempre bem… Os adeptos gostam destas coisas, ganhar títulos, embora sejam virtuais”, disse Diamantino, num programa da CMTV, citado pelo jornal Bancada.

O comentador entende que “caía bem” ganhar títulos fora dos relvados, mas insiste que não há razões para reconhecer novos títulos ao Sporting.

“Eu li vários artigos de jornais, no Record, na Bola, que fizeram exaustivos estudos sobre isto e fiquei convencidíssimo de que as coisas estão bem como estão”, argumentou o antigo jogador do Benfica.

Certo é que o clube de Alvalade também realizou um profundo estudo, sendo que, a valer a teoria defendida pelo Sporting, outros clubes sairiam beneficiados nesta ‘recontagem’ de títulos de campeão. Diversos clubes ganhariam, exceto o Benfica.

Atualmente, os encarnados contam com 37 títulos, mais oito do que o FC Porto (29) e mais 19 dos que o Sporting (18). Os leões chamam esta contagem de “ficção” e na “realidade” que apresentam as contas seriam bem diferentes.

O Sporting alega que os triunfos no extinto Campeonato de Portugal (épocas de 1922/23, 1933/34, 1935/36, 1937/38) devem ser considerados títulos de campeão.

E se a FPF reconhecer razão à direção de Frederico Varandas, o Benfica manteria os 37 títulos, o FC Porto passaria a ter 32, o Sporting 22 e o Belenenses passaria a ter quatro títulos de campeão no seu palmarés, em vez de um.