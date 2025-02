Dia Mundial do Doente: reforma do sistema de saúde e aumento da produtividade

Artigo de opinião do Dr. Luís Duarte Costa – Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna

Celebramos o Dia Mundial do Doente a 11 de fevereiro, por iniciativa do Papa João Paulo II em 1992. Cuidar dos outros e, em especial, dos doentes é uma tarefa nobre e enriquecedora e a missão de todos os Internistas e da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI).

Mas tratar de doentes é uma tarefa complexa e que implica um compromisso global, dos prestadores directos como os médicos e enfermeiros, mas também dos gestores, políticos e de toda a sociedade civil.

Todos os anos aumentamos a percentagem do PIB para a saúde, mas não temos o equivalente benefício nos serviços prestados. Apesar de sermos um país pequeno temos muita variabilidade no acesso à Saúde, na possibilidade de escolha do doente, na adequação da prestação de cuidados, seja por excesso seja por defeito. É um sistema complexo e multidisciplinar que precisa de ser mais produtivo, eficaz e focado no benefício para o doente.

Para a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) é fundamental a melhoria da produtividade e uma reforma do sistema de Saúde que coloque o doente no centro da decisão e o principal objectivo de todo o sistema.

Objectivamente, precisamos de enfermarias nos hospitais sem divisões por especialidade, com as especialidades generalistas, como a Medicina Interna, na liderança da gestão do doente, organizadas em Unidades multidisciplinares em que as especialidades mais técnicas estejam mais livres para a consultoria e realização dessas mesmas técnicas.

Precisamos que a Medicina Geral e Familiar no ambulatório e a Medicina Interna nos hospitais comuniquem eficazmente e sejam as principais responsáveis pela promoção da Saúde e gestão da doença, com objectivos que tenham ganhos reais na saúde dos doentes.

Isto consegue-se com sistemas informáticos integrados, tecnologicamente actualizados e com uma gestão profissional e com objectivos discutidos com os serviços e respectivos directores, adaptados à realidade local, sempre em conjunto e nunca de forma isolada, com auditorias, publicação de resultados e esforço continuo de melhoria.

Para a SPMI não há dúvidas, apesar da legitimidade e benefício das terapêuticas complexas e ultra-especializadas, o que todos precisamos é de produtividade e eficiência, com médicos generalistas organizados em departamentos e de forma multidisciplinar, focados nas necessidades dos doentes, em que cada euro gasto seja um investimento real na Saúde de todos nós.