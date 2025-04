Opinião Dia Mundial Atividade Física: Saúde e atividade física Por

Maria Francisca Delerue – Sociedade Portuguesa de Medicina Interna

A prática regular de exercício físico ajuda a prevenir doenças, proporciona bem-estar, aumenta a qualidade de vida, retarda o envelhecimento e tem como objetivo final a melhoria ou manutenção da aptidão física.

O exercício físico é uma das atividades mais importantes para manter a independência e autonomia dos idosos, no entanto, uma vida mais sedentária com o avançar da idade é muitas vezes a realidade.

A esperança média de vida continua a aumentar, uma preocupação central é se o tempo adicionado compreende anos de vida saudável e promove uma elevada qualidade de vida relacionada com a saúde até à velhice.

A Atividade Física regular tem múltiplos benefícios para a Saúde:

Melhora da saúde cardiovascular: A prática regular de exercícios ajuda a fortalecer o coração, melhorar a circulação sanguínea e reduzir o risco de hipertensão arterial, acidente vascular cerebral e enfarte agudo do miocárdio.

A prática regular de exercícios ajuda a fortalecer o coração, melhorar a circulação sanguínea e reduzir o risco de hipertensão arterial, acidente vascular cerebral e enfarte agudo do miocárdio. Controle de peso: A atividade física ajuda a “queimar” calorias e aumenta o metabolismo, contribuindo para a perda ou manutenção de peso.

Fortalecimento muscular e ósseo: O treino de força, aumenta a massa muscular e a densidade óssea, prevenindo doenças como a osteoporose e consequentes fraturas nos idosos, na sequência de quedas.

O treino de força, aumenta a massa muscular e a densidade óssea, prevenindo doenças como a osteoporose e consequentes fraturas nos idosos, na sequência de quedas. Aumento da imunidade: Exercícios regulares ajudam a fortalecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente a infeções.

Exercícios regulares ajudam a fortalecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente a infeções. Controla a glicemia e complicações da diabetes:

Exercitar-se também ajuda na prevenção de complicações da diabetes e a controlar o nível de glicemia, estimulando a produção de insulina e facilitando seu transporte para as células do corpo.

Exercitar-se também ajuda na prevenção de complicações da diabetes e a controlar o nível de glicemia, estimulando a produção de insulina e facilitando seu transporte para as células do corpo. Saúde mental: A atividade física também está ligada à libertação de endorfinas, que melhoram o humor, reduzem os níveis de stress, ansiedade e até ajudam a prevenir a depressão.

Melhora da qualidade do sono: A prática de exercício pode regular o ciclo do sono, proporcionando uma noite de descanso mais profunda e reparadora.



Existem vários tipos de exercícios e todos são importantes em todas as idades.

Aeróbico: Como corrida, caminhada, natação e ciclismo, que ajudam a melhorar a condição cardiovascular. Atenção, nos idosos, o melhor é mesmo a caminhada diária e regular em terreno plano.

De força: Como musculação e treino de resistência, que aumentam a massa muscular e fortalecem os ossos. Este tipo de exercício também é extremamente importante nos idosos para prevenir a atrofia muscular e as quedas, que podem ter consequências muito nefastas.

Flexibilidade: Como yoga e alongamentos, que melhoram a flexibilidade e o equilíbrio. Nos idosos também previne as quedas.

A atividade física é uma das estratégias fundamentais para ter uma vida mais equilibrada e com maior bem-estar na fase da idade mais avançada.

Idealmente, a atividade física para idosos deve incluir uma mistura de exercício aeróbico, treino de força e resistência e exercícios de alongamento e flexibilidade.



As quedas nos idosos são um risco significativo quando as pessoas perdem flexibilidade, força e coordenação. Outros fatores de risco podem também incluir doença ou incapacidade. A atividade física pode reduzir o risco de quedas, lesões e potenciais internamentos hospitalares.



Se não tem por hábito fazer exercício físico, comece aos poucos. Encontre uma atividade que goste, pois isso facilita a adesão a longo prazo. Varie os exercícios para manter o interesse e evitar o tédio.

Tente manter uma rotina consistente, com pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, conforme é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).