Motores Di Grassi festeja vitória na Fórmula E no México e Félix da Costa o segundo lugar Por

A quarta prova do Campeonato FIA de Fórmula E teve um final emocionante, com Lucas di Grassi a garantir o triunfo na Cidade do México sobre a meta, enquanto António Félix da Costa foi segundo.

Embora arrancasse da segunda posição para a corrida, Di Grassi viu-se suplantado por Oliver Rowland na partida, enquanto Pascal Wehrlein fazia-se valer da ‘pole position’ para assumir a liderança que manteve até aos últimos metros da prova.

Depois de uma interrupção devido a uma colisão entre Nelson Piquet Jr e Jean-Eric Vergne, a prova foi retomada com Wehrlein a conseguir manter o monolugar da Mahindra na frente do pelotão, seguido de perto por Rowland, com Di Grassi logo atrás.

Embora não conseguisse andar ao ritmo dos três primeiros, Félix da Costa conseguia manter-se perto de Buemi, coisa que Felipe Massa não logrou, vindo a perder várias posições.

A utilização do ‘Modo de Ataque’ acabou por equilibrar as forças, e com a aproximação do final da prova os cinco primeiros agruparam-se num pequeno pelotão. Nessa altura Lucas di Grassi atacou o segundo lugar de Oliver Rowland, que ao passar na zona de ‘Modo de Ataque’ subiu um corretor e acabou por ser surpreendido pelo brasileiro da Audi.

Estava para acontecer a parte mais emocionante da corrida. A vantagem de Pascal Wehrlein sobre Di Grassi desapareceu rapidamente, tal como os efeitos do ‘Modo de Ataque’ para os dois primeiros. Assim tudo se decidiria nas últimas voltas, se o piloto da Audi conseguisse encontrar uma forma para passar o alemão da Mahindra.

Wehrlein fez tudo para manter Di Grassi atrás de si, e na zona do estádio não se coibiu de cortar uma curva. Isso acabou por lhe custar uma penalização que no final fez toda a diferença. O brasileiro não queria depender de um castigo do adversário e a metros da meta tentou o impossível, passar o germânico entre o carro da Mahindra e o muro, e conseguiu-o.

Mais atrás a falta de energia dos dois pilotos da Nissan fez que de uma assentada António Félix da Costa ultrapassasse Sebastien Buemi e Oliver Rowland, cortando a meta em terceiro, que passou a segundo com a penalização a Pascal Wherlein, que também promoveu Edoardo Mortara ao último lugar do pódio.

Classificação

1º Lucas di Grassi (Audi Sport) 1h13m15,422s

2º António Félix da Costa (BMWi Andretti) + 0,436s

3º Edoardo Mortara (Venturi) + 0,745s

4º Jerôme d’ Ambrosio (Mahindra) + 1,159s

5º Andre Lotterer (Techeetah) + 1,785s

6º Pascal Wehrlein (Mahindra) + 5,210s

7º Mitch Evans (Jaguar) + 5,800s

8º Felipe Masa (Venturi) + 8,084s

9º Sam Bird (Virgin) + 8,356s

10º Daniel Abt (Audi) + 8,438s