Nas Notícias DGS recomenda vacina da AstraZeneca para pessoas acima de 60 anos Por

Portugal tomou uma posição oficial em relação à vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, emitindo a recomendação de que seja administrada a pessoas com mais de 60 anos de idade.

“A Direção-Geral da Saúde recomenda, até estar disponível informação adicional, a administração da vacina da AstraZeneca a pessoas com mais de 60 anos. O plano de vacinação é ajustado para garantir que todas as pessoas são vacinadas com a vacina que protege”, revelou a diretora-geral da Saúde (DGS).

Em conferência de imprensa, realizada no Infarmed, em Lisboa, em conjunto com o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo (coordenador da ‘task force’ do plano de vacinação) e Rui Ivo (presidente do Infarmed), Graça Freitas salientou que vários países introduziram restrições etárias da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), na quarta-feira, ter informado que existe uma “possível ligação” entre a vacina da farmacêutica AstraZeneca e “casos muito raros” de formação de coágulos sanguíneos.

De acordo com as recomendações da EMA, os benefícios do fármaco são superiores aos riscos de efeitos secundários, dada a gravidade da pandemia. Além disso, tal ligação é “plausível, mas não confirmada”, sendo necessários estudos especializados, segundo a Organização Mundial de Saúde.

Por motivos de segurança, as autoridades de saúde portuguesas optaram por diminuir esses riscos (mais propensos nos escalões mais jovens), administrando a vacina apenas a pessoas com mais de 60 anos.

“As pessoas não podem estar a escolher as vacinas. As vacinas são seguras”, garantiu Henrique Gouveia e Melo.