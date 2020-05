Desporto DGS desconhece alegado caso de covid-19 no FC Porto Por

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, admitiu não ter conhecimento de infeções por covid-19 no FC Porto, depois do jornal Record ter avançado que foi detetado um caso positivo.

Questionada sobre o assunto, durante a conferência de imprensa diária sobre a situação da pandemia em Portugal, Graça Freitas lembrou que não lhe compete ter conhecimento de situações específicas.

“Não posso comentar isso porque não nos é reportado a que instituição, empresa ou clube é que as pessoas que testam positivo pertencem, a não ser que seja um caso de contágio massivo”, explicou.

“Se há um caso positivo no Futebol Clube do Porto não sei. Os testes terão sido pedidos pelos médicos do Futebol Clube de Porto e os resultados foram-lhe entregues”, reforçou Graça Freitas.

O clube, de acordo com uma fonte que o Diário de Notícias citou sem identificação, não confirmou nem desmentiu se foi diagnosticado um caso de covid-19 no plantel.

“Se houver testes positivos serão informadas as autoridades de saúde”, reagiu essa fonte do FC Porto.