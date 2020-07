Nas Notícias DGS confirma surto no Carregado e há 42 casos confirmados Por

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, confirmou, nesta segunda-feira, 42 casos de infeção na zona do Carregado, garantindo que as autoridades locais estão a tomar medidas para combater o surto.

Há 42 casos de covid-19 confirmados, mas outras 170 pessoas realizaram teste e estão a aguardar o resultado do mesmo.

“Está a ser feita a intervenção que costuma ser feita, entre as autoridades e forças locais, para tentar perceber este surto, contê-lo na sua origem e também procurar contactos próximos destas pessoas que podem estar espalhados por varias regiões da Grande Lisboa”, referiu Graça Freitas, citada pela agência Lusa, durante a conferência de imprensa de apresentação dos números da pandemia.

Relativamente ao surto que foi identificado no Hospital de São José, em Lisboa, aquela responsável esclareceu que, dos 36 pacientes internados no serviço de Cirurgia, sete testaram positivo para a covid-19 e foram transferidos para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Já os restantes permanecem em isolamento, na enfermaria do serviço.

Outro surto confirmado no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, desde 17 de julho, está sob controlo.

“A situação está completamente estabilizada. O surto ainda não foi dado como terminado porque ainda não se passaram os dias suficientes para isso”, referiu Graça Freitas.

No IPO de Lisboa foram testadas 238 pessoas, sendo que 121 estavam infetadas com o novo coronavírus.