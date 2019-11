Dezenas de festivais portugueses nomeados para os Iberian Festival Awards

Dezenas de festivais portugueses estão nomeados nas mais de 20 categorias da 5.ª edição dos Iberian Festival Awards (Prémios dos Festivais Ibéricos), cujos vencedores serão conhecidos em março em Lisboa, foi hoje anunciado.

Nesta edição, os nomeados estão distribuídos por 24 categorias, às quais se junta o Prémio Excelência.

Em algumas categorias os vencedores são escolhidos por um júri e, noutras, caso das de Melhor Atuação Internacional e Melhor Atuação Portugal/Espanha, pelo público.

Serão atribuídos prémios, entre outros, ao Melhor Grande Festival, Melhor Festival de Médio Formato, Melhor Festival de Pequeno Formato, Melhor Novo Festival, Melhor Cartaz, Contribuição para a Sustentabilidade, Melhor Uso da Tecnologia e Melhor Festividade.

Na categoria de Melhor Grande Festival estão nomeados os portugueses Festival F (Faro), Festival Músicas do Mundo (Sines), Galp Beach Party (Matosinhos), Meo Sudoeste (Odemira), MIMO (Amarante), Musa (Cascais) e North Music Festival (Porto).

Além destes, entre as dezenas de festivais portugueses nomeados, alguns em mais do que uma categoria, estão também: Bons Sons (Tomar), Neopop (Viana do Castelo), Monte Verde Festival (Ilha de São Miguel, Açores), AgitÁgueda (Águeda), EDP CoolJazz (Cascais), Festival das Marés (Ilha de São Miguel, Açores), Iminente (Lisboa), Rock na Vila (Vila de Rei), Summer Opening (Ilha da Madeira), Vagos Metal Fest (Vagos), Côa Summer Fest (Vila Nova de Foz Côa), Festival N2 (Chaves), Mucho Flow (Guimarães) e Tradidanças (São Pedro do Sul).

Promovidos pela Associação Portuguesa de Festivais de Música, os Iberian Festival Awards visam distinguir os melhores festivais que se realizam em Portugal e Espanha.

A cerimónia de entrega dos premiados da 5.ª edição dos Iberian Festival Awards está marcada para 14 de março de 2020, em Lisboa, no âmbito do Talkfest – Internacional Music Festivals Forum.