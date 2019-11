Dez províncias afetadas por apagão em Angola

Um corte geral no sistema de fornecimento de energia que alimenta 10 províncias angolanas deixou hoje praticamente metade do país às escuras, estando as autoridades a apurar as causas para normalizar o abastecimento elétrico.

Segundo fonte do Ministério da Energia e Águas, além de Luanda, o principal centro consumidor de energia do sistema norte, estão interligadas na rede as províncias do Cuanza Norte, Malanje, Uíje, Bengo, Cuanza Sul, Zaire, Huambo, Bié e Benguela.

O apagão aconteceu cerca das 21:00 (menos uma hora em Lisboa) e, segundo a mesma fonte, a situação deverá estar restabelecida “ainda hoje”.

Não foi possível apurar mais detalhes sobre a interrupção no abastecimento de energia elétrica, nem saber qual o número de pessoas afetadas.