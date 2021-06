Artigo patrocinado Dez áreas profissionais para investir este ano Por

Nos últimos tempos, muitos tiveram de trocar de emprego e recomeçar a carreira profissional em áreas que nunca antes haviam considerado explorar.

Reinventar-se é um enorme desafio. Mas o melhor será enfrentá-lo com colegas que também estão a aprender sob a tutoria de profissionais com experiência comprovada no mercado da formação. Esta é a proposta da Master D: um centro de formação que oferece diversos cursos nas modalidades e-learning e b-learning.

Com a possibilidade de começar um curso a qualquer altura do ano, os formandos têm o acompanhamento personalizado dos tutores, o contacto com os colegas de curso e a possibilidade de fazer um estágio na área de especialização.

A propósito, quais serão as áreas profissionais mais promissoras do mercado neste ano de 2021? Ora, o melhor será perguntá-lo a quem percebe do assunto.

A Master D Portugal explica-nos quais são as 10 áreas profissionais para se investir e recomeçar a sua carreira já hoje!

1. Cuidados animais

O contacto com os animais já não é apenas um hobby, mas uma fonte de rendimento. Afinal, cada vez mais pessoas descobrem os benefícios de uma maior interação com a natureza, quer para a saúde física quer para a saúde mental.

Ao fazer um Curso de Auxiliar de Veterinária de Animais Exóticos e Tratador de Zoológicos, podemos explorar outras raças de animais para além daquelas que nos fazem companhia em casa.

2. Bem-estar

Já percebeu como a nossa visão sobre a saúde e o bem estar tem mudado? Afinal, temos visto como é importante trabalhar este aspeto da vida de forma integral para melhorarmos a nossa qualidade de vida.

Ao fazer uma Especialização em Dietética, Nutrição e Suplementação Desportiva, pode beneficiar das teorias e melhores práticas para trabalhar na área do bem estar. Sem falar que adquire conhecimentos para gerir a própria dieta e a saúde, de modo geral.

3. Cozinha

Nos últimos tempos temos observado uma mudança nos hábitos de consumo alimentares. Cada vez mais pedimos comida em modo delivery ou take away, em vez de comermos apenas nos restaurantes. Por isso, o Curso de Cozinha da Master D Portugal é ideal para quem pretende adquirir ou atualizar os seus conhecimentos gastronómicos e, quem sabe, conseguir um bom ordenado nessa área.

4. Estética

A estética é um setor que não para de crescer! Os cuidados com a imagem já não passam apenas pelas mulheres. Os homens cada vez mais também têm esta preocupação e procuram estes especialistas para potenciarem a sua imagem pessoal e até profissional. Os serviços de Maquilhagem Profissional são continuamente procurados, sendo portanto uma excelente área de formação.

5. Turismo

Não nos restam dúvidas de que o setor turístico em Portugal é extremamente forte e capaz de resistir aos cenários mais desafiantes.

O Curso de Governanta/e de Hotel e o Curso de Rececionista de Hotel e Unidades Turísticas são formações com conhecimentos teóricos e práticos bastante específicos para que se possa destacar na sua área de especialidade.

6. Decoração

Preparar uma montra pode ser mais complexo do que imagina. Afinal, esta parte da loja deverá transmitir mais do que os produtos, mas o estilo próprio de um comércio.

Se pretende cuidar da montra da própria loja ou do espaço onde trabalha, o Curso de Visual Merchandising e Vitrinismo pode proporcionar os conhecimentos de que precisa.

7. Videojogos

Os videojogos não são apenas uma fonte de entretenimento, mas uma fonte de rendimento para muitos jovens profissionais.

Sobretudo para os que pretendem trabalhar com a parte criativa, gráfica e de desenvolvimento, recomendam-se os seguintes cursos da Master D Portugal:

· Curso de Game Art

· Curso de Desenho e Modelação 3D para Videojogos com Blender

· Curso de Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity

8. Marketing, Design e Multimédia

Este ano, a Master D Portugal lançou o Curso de Design Gráfico e o Curso de Web Design, para os que pretendem trabalhar na área do design e multimédia.

Atenção às diferentes especializações, que permitem uma formação mais dirigida aos conhecimentos que se pretende adquirir ou atualizar.

9. Eletrotécnica, Indústria e Automação

Nos próximos anos, a falta de mão de obra será cada vez mais suprida pela automatização dos processos e há uma crescente necessidade de profissionais que saibam operar e programar robôs colaborativos.

O Curso de Robótica ensina-lhe a programar robôs industriais e configurar e dar assistência a diferentes unidades da Universal Robots.

10. Informática e Programação

Os profissionais do setor dos Sistemas Informáticos são constantemente requisitados, sobretudo agora que o teletrabalho tem-se tornado mais comum.

Destaque para as formações de Linux e Sistemas Informáticos e o Curso de Sistemas Informáticos e Redes da Master D Portugal.

Agora que já conhece quais as melhores apostas para potenciar o seu futuro profissional, convidamo-lo a conhecer o Youtube Master D onde encontra vários conteúdos relacionados com as várias áreas de formação. Dê hoje mesmo o primeiro passo para uma carreira de sucesso.