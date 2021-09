Nas Redes Devo dormir a sesta? Quais são os benefícios? Por

Dormir a sesta é uma prática que algumas pessoas ainda associam à preguiça, mas que na verdade é um hábito que traz vários benefícios para a saúde e bem-estar da pessoa.

Um pequeno repouso depois do almoço dá energia para enfrentar o resto do dia, provocando assim um aumento da produtividade.

Por outro lado, ajuda a ‘compensar’ uma noite mal dormida ou na qual o sono não tenha sido o melhor.

A sesta, porém, não pode ser interpretada como um ‘convite’ para dormir toda a tarde. Trata-se de um repouso que não deve exceder os 30 minutos, tempo suficiente para o organismo descansar enquanto os neurónios vão ‘recarregando baterias’.

Quais são os benefícios da sesta?

A sesta estimula a produção da hormona do crescimento, pelo que a sesta seja fundamental para as crianças. De acordo com a Sociedade Portuguesa de Pediatria, as crianças devem dormir uma sesta pelo menos até terem 6 anos de idade, tanto mais que a sesta ajuda a melhorar a capacidade de aprendizagem, memorização e abstração.

Como referido atrás, também já foi cientificamente comprovado que a sesta aumenta a produtividade. Meia hora de descanso permite ao organismo ‘recarregar baterias’, com a mente a ficar mais ‘fresca’, apresentando assim melhores tempo de reação, raciocínio lógico e reconhecimento de símbolos.

Um repouso entre 30 a 45 minutos depois do almoço ajuda também a baixar os níveis de pressão arterial, pelo que a sesta é boa também para a saúde cardiovascular. Alguns estudos clínicos referem mesmo que a sesta ajuda a reduzir o risco de morte por doenças do coração

Por melhorar a saúde cardiovascular, a sesta ajuda também a combater o stress e a ansiedade. Ao descansar, os níveis das hormonas de stress baixam, enquanto aumentam o controlo da impulsividade e a capacidade de tolerância.

Um repouso de meia hora a seguir ao almoço traz energia para o resto do dia, pelo que a pessoa acorda com melhor disposição.

Como saber se preciso de uma sesta?

Muitas vezes, o corpo dá-nos sinais que é preciso dormir uns 30 minutos depois do almoço. Um sinal comum é a sensação de fome. Quando a pessoa não dorme bem de noite, a produção da hormona que provoca a sensação de fome (grelina) é afetada. Assim, a sesta é importante para ajudar a controlar a saciedade.

Problemas de memória, dificuldades de aprendizagem e de controlo de emoções, problemas de concentração, falhas na coordenação motora, dificuldade em tomar decisões e tempos de reação mais demorados são outros sinais de que precisamos de uma sesta.